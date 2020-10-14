Коронавирус на сегодняшний день выявлен у семи сенаторов - Матвиенко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь сенаторов в настоящее время заражены коронавирусом, болезнь протекает у них в легкой форме. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На сегодня в Совете Федерации положительный тест у семи сенаторов. К счастью, они не болеют тяжело, в легкой форме. Это ни в коей мере не мешает нашей работе. Кворум у нас всегда есть, более чем. И будет, я уверена", - сказала Матвиенко.