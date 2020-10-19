Андрей Воробьев: Особая экономическая зона в Домодедово - очень перспективное направление
19:57 19.10.2020
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«В настоящее время на территории РФ действуют 33 ОЭЗ, 90 территорий опережающего развития. Президент Владимир Путин поручил повысить эффективность использования бюджетных средств при создании и функционировании ОЭЗ и ТОР, не допускать создание неэффективных образований», - сказал Юрий Трутнев.
Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. В «Максимихе» только на 1-м этапе будет создано порядка 550 рабочих мест. Жители смогут найти работу с достойной зарплатой рядом с домом. Инвестиции могут составить от 10 до 20 млрд руб. По прогнозам за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов - порядка 1,3 млрд руб.
«На территории Московской области действуют уже 4 ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ «Максимиха» мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тыс. га, - сказал Андрей Воробьёв. - Считаем, что городской округ Домодедово – это очень удобное, перспективное направление. Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении».
Для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.
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