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Андрей Воробьев: Особая экономическая зона в Домодедово - очень перспективное направление

19:57 19.10.2020

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Фото пресс-службы правительства Московской области
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Максимиха» в городском округе Домодедово (Московская область) будет создано более 5 тыс. рабочих мест. Об этом стало известно сегодня, когда губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства РФ – полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу проект создания ОЭЗ.

«В настоящее время на территории РФ действуют 33 ОЭЗ, 90 территорий опережающего развития. Президент Владимир Путин поручил повысить эффективность использования бюджетных средств при создании и функционировании ОЭЗ и ТОР, не допускать создание неэффективных образований», - сказал Юрий Трутнев.

Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. В «Максимихе» только на 1-м этапе будет создано порядка 550 рабочих мест. Жители смогут найти работу с достойной зарплатой рядом с домом. Инвестиции могут составить от 10 до 20 млрд руб. По прогнозам за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов - порядка 1,3 млрд руб.

«На территории Московской области действуют уже 4 ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ «Максимиха» мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тыс. га, - сказал Андрей Воробьёв. - Считаем, что городской округ Домодедово – это очень удобное, перспективное направление. Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении».

Для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.

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