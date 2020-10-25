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Заявление Эрдогана о психических расстройствах Макрона неприемлемы для ЕС - Боррель

16:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он "нуждается в лечении психических расстройств", неприемлемы. Об этом написал в воскресенье в "Твиттере" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также пригрозил Турции политической изоляцией.

"Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль", - написал Боррель.

Он также отметил, что на саммите 1 октября главы государств и правительств ЕС сделали заявление о намерении перезапустить политический диалог с Турцией, однако "этот шаг потребует политической воли с турецкой стороны". "В противном случае Турция окажется еще более изолирована", - заключил Боррель.

Ранее в воскресенье МИД Франции объявил об отзыве своего посла из Анкары для консультаций из-за высказываний Эрдогана.

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