Заявление Эрдогана о психических расстройствах Макрона неприемлемы для ЕС - Боррель
16:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он "нуждается в лечении психических расстройств", неприемлемы. Об этом написал в воскресенье в "Твиттере" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также пригрозил Турции политической изоляцией.
"Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль", - написал Боррель.
Он также отметил, что на саммите 1 октября главы государств и правительств ЕС сделали заявление о намерении перезапустить политический диалог с Турцией, однако "этот шаг потребует политической воли с турецкой стороны". "В противном случае Турция окажется еще более изолирована", - заключил Боррель.
Ранее в воскресенье МИД Франции объявил об отзыве своего посла из Анкары для консультаций из-за высказываний Эрдогана.
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