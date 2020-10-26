Большинство клиентов Сбербанка отметили улучшение качества его работы

13:07

Фонд "Общественное мнение" провел опрос среди жителей России о работе Сбербанка и ребрендинге компании, о котором было объявлено 24 сентября 2020 года.

Согласно опросу 53% клиентов отметили улучшения в работе Сбербанка в последние 3-5 лет, 67% назвали работу банка отличной или хорошей. Отрицательную оценку дали только 5%. Среди улучшений были названы: повышение уровня обслуживания; хорошее отношение к клиентам; удобные мобильные приложения и новые продукты; отсутствие очередей.

59% опрошенных знают или что-то слышали о ребрендинге и новом бренде "Сбер".

Опрос проходил 3-4 октября 2020 года по телефону среди граждан РФ 18 лет и старше. В нем приняли участие 1000 респондентов.