Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру"

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал во вторник президента Франции Эмманюэля Макрона "прекратить нападки на веру" после его высказываний о религии.

20 октября Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". Это произошло после того, как вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель, ранее на уроке продемонстрировавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо". Возмущение вызвало и заявление Макрона, сделанное на церемонии памяти преподавателя. Тогда он, в частности, подтвердил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

"Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его. Прекрати <...> нападки на веру", - написал Кадыров в своем телеграм- канале.

"Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "религия", "культура", "нравственность", не будет достойного будущего и порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней - все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", - написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что никто не имеет права относиться к религии в насмешливой форме и добавил, что французские власти "не имеют смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа".