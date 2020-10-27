Кадыров призвал Макрона "прекратить нападки на веру"
14:32 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал во вторник президента Франции Эмманюэля Макрона "прекратить нападки на веру" после его высказываний о религии.
20 октября Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". Это произошло после того, как вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель, ранее на уроке продемонстрировавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо". Возмущение вызвало и заявление Макрона, сделанное на церемонии памяти преподавателя. Тогда он, в частности, подтвердил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.
"Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его. Прекрати <...> нападки на веру", - написал Кадыров в своем телеграм- канале.
"Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "религия", "культура", "нравственность", не будет достойного будущего и порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней - все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", - написал глава Чечни.
Кадыров отметил, что никто не имеет права относиться к религии в насмешливой форме и добавил, что французские власти "не имеют смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа".
Новости
- 16:00 27.10.2020
- США поставят Тайваню 400 ракет
- 15:32 27.10.2020
- Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
- 15:12 27.10.2020
- Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий
- 15:00 27.10.2020
- Лукашенко заявил, что протестующие перешли "красную черту" по многим направлениям - БелТА
- 14:12 27.10.2020
- Командующий Армией обороны НКР Арутюнян ранен
- 14:00 27.10.2020
- Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах
- 13:32 27.10.2020
- Космонавт пожаловался, что ему не дали шоколадку после забора венозной крови на МКС
- 13:20 27.10.2020
- Женщины-депутаты прервали заседание Сейма, протестуя против запрета абортов
- 13:05 27.10.2020
- Коронавирус не стал слабее, чем раньше - Попова
- 13:00 27.10.2020
- Семеро детей убиты в Пакистане в результате теракта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать