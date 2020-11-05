Минск хочет купить на территории РФ нефтяное месторождение

21:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным озвучил инициативу о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

Шла речь о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Белоруссию в будущем году. "Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров", - цитирует сообщение пресс-службы агентство БелТА.