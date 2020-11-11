Осужденную в США россиянку Богдану Осипову освободили
08:14 11.11.2020 Источник: Lenta.ru
Россиянку Богдану Осипову, осужденную за похищение и вывоз за пределы США собственных детей и за «вымогательство международного масштаба», освободили из американской тюрьмы в штате Коннектикут. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России в США
«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут! Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора», — говорится в сообщении диппредставительства.
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