Извинений от западных брендов для возвращения в РФ будет недостаточно — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западным брендам, ушедшим с российского рынка, недостаточно будет просто извиниться, чтобы вернуться обратно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

«На что хочу обратить внимание. Вот Алексей (Репик, председатель „Деловой России“ — прим. ТАСС) сказал: „Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились“. Э, нет! Вот этого точно недостаточно», — подчеркнул Путин. «Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения», — акцентировал внимание глава государства.