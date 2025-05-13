Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с РФ его не касается

17:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что действие указа о запрете на переговоры с Россией его самого не касается.

«Решением Совета национальной безопасности и обороны я сделал так — и конституция об этом тоже говорит, — что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины, никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на встрече с журналистами, которую транслирует его офис, перед поездкой в Турцию.

Зеленский также подтвердил, что 15 мая будет в Турции и у него запланирована встреча с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

«У меня будет встреча с Эрдоганом в Анкаре 15 мая», — сказал он. Как заявил Зеленский на встрече с журналистами, которую транслирует его офис, перед поездкой, он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле.