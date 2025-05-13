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Израиль ищет принимающие страны для переселения жителей из сектора Газа — Нетаньяху

17:40 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль создал специальное управление для переселения жителей из сектора Газа, желающих покинуть анклав, но необходимы принимающие страны, и израильская сторона работает над этим. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы создали управление, которое позволит им (жителям сектора Газа — прим. ТАСС) уехать, но проблема одна: нужны принимающие страны. Над этим мы сейчас работаем», — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия премьера.

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