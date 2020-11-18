0
0
147
НОВОСТИ

Россияне стали больше покупать алкоголя - эксперты

12:32 18.11.2020 Источник: Интерфакс

Россияне в это году стали больше покупать алкогольной продукции, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Так, в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи шампанских и игристых вин выросли на 8,5%, до 11,5 млн декалитров (дал).  Реализация вин за 10 месяцев выросла на 6,7%, до 44,4 млн дал. Наибольшие темпы роста по-прежнему демонстрируют продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов). В январе-октябре рост составил 22,2%, до 5,6 млн дал.

Продажи крепкого алкоголя тоже выросли, но меньшими темпами. Водки в январе-октябре продано 59,7 млн дал, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Пошли в рост и продажи коньяка, которые практически весь год отставали от показателей прошлого года. 

Кроме того, за 10 месяцев россияне купили 642 млн дал пива и пивных напитков, что на 4,5% больше, чем годом ранее. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 18.11.2020
В Думу внесен проект о запрете использования просветительской работы для разжигания розни
0
12
13:20 18.11.2020
Саркисян наградил членов экипажа российского вертолета, сбитого азербайджанскими ВС
0
45
13:05 18.11.2020
Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту с просьбой об отставке
0
76
13:00 18.11.2020
Матвиенко предлагает разработать закон о праве всех регионов РФ вводить курортный сбор
0
83
12:20 18.11.2020
Мутации коронавируса выявлены в 13 российских регионах
0
165
12:05 18.11.2020
В РФ могут возникнуть проблемы с продажей текилы из-за техрегламента ЕАЭС
0
170
12:00 18.11.2020
Сотни людей перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
0
190
11:32 18.11.2020
В России выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
194
11:20 18.11.2020
Почти половина россиян сейчас ищут подработку - опрос
0
227
11:05 18.11.2020
Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида
0
220

Возврат к списку