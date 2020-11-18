Россияне стали больше покупать алкоголя - эксперты
12:32 18.11.2020 Источник: Интерфакс
Россияне в это году стали больше покупать алкогольной продукции, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.
Так, в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи шампанских и игристых вин выросли на 8,5%, до 11,5 млн декалитров (дал). Реализация вин за 10 месяцев выросла на 6,7%, до 44,4 млн дал. Наибольшие темпы роста по-прежнему демонстрируют продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов). В январе-октябре рост составил 22,2%, до 5,6 млн дал.
Продажи крепкого алкоголя тоже выросли, но меньшими темпами. Водки в январе-октябре продано 59,7 млн дал, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Пошли в рост и продажи коньяка, которые практически весь год отставали от показателей прошлого года.
Кроме того, за 10 месяцев россияне купили 642 млн дал пива и пивных напитков, что на 4,5% больше, чем годом ранее.
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