Россияне стали больше покупать алкоголя - эксперты

12:32 Источник: Интерфакс

Россияне в это году стали больше покупать алкогольной продукции, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Так, в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи шампанских и игристых вин выросли на 8,5%, до 11,5 млн декалитров (дал). Реализация вин за 10 месяцев выросла на 6,7%, до 44,4 млн дал. Наибольшие темпы роста по-прежнему демонстрируют продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов). В январе-октябре рост составил 22,2%, до 5,6 млн дал.

Продажи крепкого алкоголя тоже выросли, но меньшими темпами. Водки в январе-октябре продано 59,7 млн дал, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Пошли в рост и продажи коньяка, которые практически весь год отставали от показателей прошлого года.

Кроме того, за 10 месяцев россияне купили 642 млн дал пива и пивных напитков, что на 4,5% больше, чем годом ранее.