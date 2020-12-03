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Трамп может заранее помиловать самого себя - CNN

10:00 03.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп может заранее помиловать своих членов семьи и людей из ближайшего окружения, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями советников президента. По сообщению телеканала, некоторые из советников полагают, что господин Трамп вправе помиловать самого себя.

В числе людей, чье помилование господин Трамп обсуждал с советниками, CNN называет дочь президента Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. Господин Кушнера был фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, однако ему не были предъявлены обвинения.  Коммерсантъ

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