Подключен первый альтернативный источник воды для снабжения Севастополя

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Для снабжения Севастополя подключили первый альтернативный источник воды. В город подают воду из озера на горе Гасфорта.

Это делается для экономии ресурсов мелеющего водохранилища, передаёт пресс-служба правительства Севастополя. По данным властей, благодаря этим мерам экономится порядка 10 тысяч кубометров в сутки.

25-26 декабря Севастополь также начнёт забирать воду из Кадыковского карьера.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019-2020 годах и может продлиться, согласно прогнозам, в 2021-м. В крупнейших городах полуострова воду подают по часам. В Севастополе объявлен режим повышенной готовности. Говорит Москва