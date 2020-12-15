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Подключен первый альтернативный источник воды для снабжения Севастополя

22:00 15.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Для снабжения Севастополя подключили первый альтернативный источник воды. В город подают воду из озера на горе Гасфорта.

Это делается для экономии ресурсов мелеющего водохранилища, передаёт пресс-служба правительства Севастополя. По данным властей, благодаря этим мерам экономится порядка 10 тысяч кубометров в сутки.

25-26 декабря Севастополь также начнёт забирать воду из Кадыковского карьера.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019-2020 годах и может продлиться, согласно прогнозам, в 2021-м. В крупнейших городах полуострова воду подают по часам. В Севастополе объявлен режим повышенной готовности.  Говорит Москва

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