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НОВОСТИ

В Подольске открыли после реконструкции станцию МЦД-2

14:30 30.12.2020

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД-2 в Подольске. Для комфорта пассажиров предусмотрели удобный подземный переход с эскалаторами, а чтобы можно было оставить машину – бесплатную парковку на 190 мест. Это стало настоящим новогодним сюрпризом для 350 тыс. жителей Подмосковья.

«Стратегическая задача – чтобы общественный транспорт нашего мегаполиса был доступным и удобным для жителей. Благодаря поддержке президента Московская область, Москва и РЖД реализуют масштабный проект МЦД. Это самый высокий уровень обслуживания общественного транспорта. Цена на пригородном сообщении, благодаря нашей с Сергеем Семеновичем совместной программе, в 3 раза дешевле, чем была ранее, 6 минут частота тактов сообщений будет в час пик», – сказал Андрей Воробьёв.

Благоустроили и прилегающие к станции улицы. Добраться сюда можно по одному из 68 автобусных маршрутов.

«Сегодня объем перевозок на 2/3 больше, чем до открытия МЦД, а это другой комфорт и уровень. Это приближение к современным мировым стандартам», - отметил Сергей Собянин.

«Мы работаем над всеми элементами создания удобства вместе с Москвой и Московской областью. И я очень благодарен, что именно железная дорога сейчас становится самым современным, экологичным, удобным городским видом транспорта, – добавил Олег Белозеров. – Уже введенные маршруты с уникальной частотой движения показывают, что эта услуга востребована у пассажиров».

Еще одна приятная новость от губернатора – запущено дополнительное движение электричек по второму главному пути Горьковского направления на участке Реутов-Балашиха. Перемены почувствуют почти 260 тысяч человек, которым раньше зачастую приходилось ездить в электропоездах стоя. Теперь интенсивность движения возрастет более чем на 80% – с 17 до 32 поездов в день, а значит, и в вагонах пассажирам станет просторнее и комфортнее.

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