Армин Лашет избран новым главой правящего в ФРГ Христианско-демократического союза
17:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегаты онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в субботу выбрали премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета новым председателем партии - он получил 521 голос. Трансляция идет на сайте консерваторов
В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель - формально подтвердить онлайн- результаты. Но все претенденты заранее заявили, что признают сегодняшний результат.
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