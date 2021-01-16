Армин Лашет избран новым главой правящего в ФРГ Христианско-демократического союза

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегаты онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в субботу выбрали премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета новым председателем партии - он получил 521 голос. Трансляция идет на сайте консерваторов

В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель - формально подтвердить онлайн- результаты. Но все претенденты заранее заявили, что признают сегодняшний результат.