С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страховые пенсии россиян с 2026 года будут увеличиваться дважды: с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов соцфонда. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«С 2026 года их страховые пенсии, тех кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов социального фонда», — рассказал Мишустин на стратегической сессии кабмина.