Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
16:00 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию на Украине.
«Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
