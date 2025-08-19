Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс.

«Обе эти вещи невозможны», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.