Австрия должна остановить «санкционное безумие», направленное против России — оппозиция

15:12 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия должна вернуться к своей традиционной роли посредника в вопросах мирного урегулирования, прекратив поддаваться «санкционному безумию» ЕС и следовать «риторике войны», раздающейся из Брюсселя. Такое мнение выразила депутат Национального совета (парламента) альпийской республики от крупнейшей оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанне Фюрст.

«Ключевым условием нашего [Австрии] возвращения к роли доверенного посредника (в мирном урегулировании — прим. ТАСС) является безотлагательное прекращение саморазрушительного санкционного безумия, которое прежде всего вредит нашему благосостоянию. Также и ЕС должен наконец понять, что его „риторика войны“ и „ястребиная“ позиция ни к чему не приводят», — приводит пресс-служба АПС ее слова.

Фюрст указала на то, что в результате подобной политики «главы государств и правительств стран ЕС, прежде всего [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, <…> превратились в политических аутсайдеров, способных лишь получать приказы извне».

В данном контексте она также отметила, что прошедший на Аляске российско-американский саммит должен стать сигналом для австрийских властей о необходимости безотлагательного перехода к активной и суверенной политике нейтралитета. Альпийской республике следует вернуться к роли посредника в мирном урегулировании, который серьезно относится к задаче наведения мостов между конфликтующими сторонами и проводит политику в интересах собственных жителей, заключила она.

