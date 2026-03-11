0
0
0
НОВОСТИ

Президент Ирана назвал способ для прекращения конфликта с США и Израилем

22:05 11.03.2026 Источник: Интерфакс

Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - написал иранский президент в среду в соцсети Х.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:35 11.03.2026
В Пентагоне сочли «нелестными» снимки Пита Хегсета, сделанные фотокорами известных агентств
0
130
20:20 11.03.2026
Трамп о конфликте с Ираном: Мы еще не закончили…
0
226
19:30 11.03.2026
Посольство РФ в Лондоне: Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных
0
304
19:15 11.03.2026
Ильхам Алиев: Я уверен, что мир с Арменией будет вечным
0
311
19:00 11.03.2026
В результате ракетного удара ВСУ по Брянску повреждены 200 квартир и 33 объекта экономики – губернатор Богомаз
0
365
18:20 11.03.2026
СМИ подсчитали примерный расход ракет и противоракет у Ирана и США с начала конфликта
0
414
17:40 11.03.2026
Новым худруком Михайловского театра в Петербурге назначен Ильдар Абдразаков
0
375
17:12 11.03.2026
ЕС представляет собой «стаю кошек», а не единое государство — президент Хорватии
0
437
17:00 11.03.2026
Иран отказался от тактики ответных ударов, будет наносить удар за ударом — командование
0
473
16:32 11.03.2026
РФ вошла в десятку стран по качеству школьного образования — Кравцов
0
463

Возврат к списку