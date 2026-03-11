Президент Ирана назвал способ для прекращения конфликта с США и Израилем

22:05 Источник: Интерфакс

Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - написал иранский президент в среду в соцсети Х.