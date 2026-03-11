Посольство РФ в Лондоне: Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных
19:30 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания является соучастником военных преступлений киевского режима. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, распространенном в связи с применением Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по Брянску.
«Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима», — сказано в заявлении. В посольстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает эту террористическую атаку.
«По заявлению киевского генштаба, удар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Они были произведены в Великобритании, оплачены британскими налогоплательщиками и переданы бандеровцам. Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен», — сказано в нем.
