Великобритания является соучастником военных преступлений киевского режима. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, распространенном в связи с применением Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по Брянску.

«Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима», — сказано в заявлении. В посольстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает эту террористическую атаку.

«По заявлению киевского генштаба, удар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Они были произведены в Великобритании, оплачены британскими налогоплательщиками и переданы бандеровцам. Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен», — сказано в нем.