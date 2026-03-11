0
0
132
НОВОСТИ

Посольство РФ в Лондоне: Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных

19:30 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания является соучастником военных преступлений киевского режима. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, распространенном в связи с применением Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по Брянску.

«Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима», — сказано в заявлении. В посольстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает эту террористическую атаку.

«По заявлению киевского генштаба, удар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Они были произведены в Великобритании, оплачены британскими налогоплательщиками и переданы бандеровцам. Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен», — сказано в нем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 11.03.2026
Трамп о конфликте с Ираном: Мы еще не закончили…
0
79
19:15 11.03.2026
Ильхам Алиев: Я уверен, что мир с Арменией будет вечным
0
182
19:00 11.03.2026
В результате ракетного удара ВСУ по Брянску повреждены 200 квартир и 33 объекта экономики – губернатор Богомаз
0
226
18:20 11.03.2026
СМИ подсчитали примерный расход ракет и противоракет у Ирана и США с начала конфликта
0
294
17:40 11.03.2026
Новым худруком Михайловского театра в Петербурге назначен Ильдар Абдразаков
0
286
17:12 11.03.2026
ЕС представляет собой «стаю кошек», а не единое государство — президент Хорватии
0
356
17:00 11.03.2026
Иран отказался от тактики ответных ударов, будет наносить удар за ударом — командование
0
385
16:32 11.03.2026
РФ вошла в десятку стран по качеству школьного образования — Кравцов
0
386
16:12 11.03.2026
Иран утром нанес удары по штабу израильской разведки и базе ВМС Израиля в Хайфе — армия
0
451
16:00 11.03.2026
США хотят направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране — Bloomberg
0
407

Возврат к списку