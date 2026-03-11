Ильхам Алиев: Я уверен, что мир с Арменией будет вечным

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что мир с Арменией будет вечным.

«Мы (Азербайджан и Армения) живем в мире всего семь месяцев. Но мы уже чувствуем преимущества этого, и я уверен, что мир с Арменией будет вечным», — сказал азербайджанский лидер в заявлении для прессы по итогам переговоров в Баку с главой Евросовета Антониу Коштой.

Он подчеркнул, что Баку и Ереван уже начали торговлю, Азербайджан поставляет в Армению важнейшие нефтепродукты.