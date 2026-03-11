0
0
0
НОВОСТИ

Трамп о конфликте с Ираном: Мы еще не закончили…

20:20 11.03.2026 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли ущерб Ирану "как ни одной стране мира", однако подчеркнул, что операция против этой страны пока не закончена.

"Мы поразили военно-морские силы, мы поразили военно-воздушные силы, поразили всю их ПВО", - сказал Трамп журналистам в среду перед отлетом в штаты Огайо и Кентукки.

По словам Трампа, США нанесли Ирану "ущерб, с которым не сталкивалась ни одна страна мира". "Но мы еще не закончили", - добавил американский президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 11.03.2026
Посольство РФ в Лондоне: Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных
0
179
19:15 11.03.2026
Ильхам Алиев: Я уверен, что мир с Арменией будет вечным
0
192
19:00 11.03.2026
В результате ракетного удара ВСУ по Брянску повреждены 200 квартир и 33 объекта экономики – губернатор Богомаз
0
237
18:20 11.03.2026
СМИ подсчитали примерный расход ракет и противоракет у Ирана и США с начала конфликта
0
305
17:40 11.03.2026
Новым худруком Михайловского театра в Петербурге назначен Ильдар Абдразаков
0
289
17:12 11.03.2026
ЕС представляет собой «стаю кошек», а не единое государство — президент Хорватии
0
360
17:00 11.03.2026
Иран отказался от тактики ответных ударов, будет наносить удар за ударом — командование
0
392
16:32 11.03.2026
РФ вошла в десятку стран по качеству школьного образования — Кравцов
0
393
16:12 11.03.2026
Иран утром нанес удары по штабу израильской разведки и базе ВМС Израиля в Хайфе — армия
0
456
16:00 11.03.2026
США хотят направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране — Bloomberg
0
411

Возврат к списку