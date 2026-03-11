Трамп о конфликте с Ираном: Мы еще не закончили…

20:20 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли ущерб Ирану "как ни одной стране мира", однако подчеркнул, что операция против этой страны пока не закончена.

"Мы поразили военно-морские силы, мы поразили военно-воздушные силы, поразили всю их ПВО", - сказал Трамп журналистам в среду перед отлетом в штаты Огайо и Кентукки.

По словам Трампа, США нанесли Ирану "ущерб, с которым не сталкивалась ни одна страна мира". "Но мы еще не закончили", - добавил американский президент.