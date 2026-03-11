0
0
93
НОВОСТИ

В Пентагоне сочли «нелестными» снимки Пита Хегсета, сделанные фотокорами известных агентств

21:35 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон запретил фотокорреспондентам появляться на брифингах, посвященных военным действиям США и Израиля против Ирана, из-за опубликованных «нелестных» фотографий главы ведомства Пита Хегсета. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их информации, Пентагон 2 марта провел брифинг по ситуации на Ближнем востоке в связи с разворачивающейся операцией против Ирана. На встрече присутствовали фотокорреспонденты агентств Associated Press, Reuters и Getty Images, чьи фотографии представители ведомства сочли «нелестными».

