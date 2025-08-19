Армия Мьянмы продолжит быть гарантом конституции после проведения выборов — премьер

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Мьянмы не будут вмешиваться в политические дела страны, однако продолжат быть гарантом конституции республики после проведения всеобщих парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, выдержки из речи которого приводит газета Global New Light of Myanmar.

По его словам, в случае соблюдения демократических принципов «вооруженные силы не будут заниматься политическими вопросами, а будут выполнять свои обязанности только в вопросах национальной обороны». Однако Вооруженные силы Мьянмы «продолжат играть национальную политическую роль, возложенную на них конституцией, и будут работать над защитой конституции», отметил премьер, указав, что все военные происходят из народа, а ВС страны являются неотъемлемой частью государства.

Избирком Мьянмы в понедельник проинформировал, что первый этап всеобщих парламентских выборов начнется в республике 28 декабря 2025 года. Даты последующих этапов будут объявлены дополнительно. Мин Аун Хлайн в марте заявил, что правительство республики стремится провести справедливые парламентские выборы, чтобы урегулировать гражданский конфликт в стране политическими средствами.