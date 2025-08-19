США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны США направит порядка $3,5 млрд на восполнение боеприпасов, использованных Пентагоном для защиты территории Израиля, а также для компенсации прочих сопутствующих издержек. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы ведомства.

Согласно бюджетной документации, речь идет прежде всего о приобретении новых ракет-перехватчиков семейства Standard Missile, в частности, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами SM-3 IB ценой от $9-12 млн за единицу. Для возмещения запасов этих ракет Пентагон потратит $1 млрд. Еще $204 млн Минобороны необходимо для восполнения использованных ракет-перехватчиков для комплексов THAAD. Помимо пополнения складов Пентагон также намерен оплатить отдельные операционные издержки — ремонт мощного радара для комплексов THAAD, который обойдется в $9,2 млн, возмещение издержек на специальные авиационные миссии для ускоренной доставки из США дополнительных ракет стоимостью $1,4 млн.

В документах указывается, что эти дополнительные расходы нужны для восполнения расходов Центрального командования США на боевые операции страны, «проводимые по просьбе или по согласованию с Израилем для защиты израильской территории». В первую очередь речь идет об отражении иранских ударов. В качестве конкретного примера приводится конфликт Израиля и Ирана в апреле 2024 года, в ходе которого США задействовали 110 баллистических ракет средней дальности, не менее 30 крылатых ракет наземного базирования и более 150 БПЛА. Бюджетная документация была подготовлена в мае этого года, указанные расходы характеризуются как «срочные».