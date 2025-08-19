Экспорт вина из Грузии в РФ с января по июль сократился в 1,4 раза
14:32 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия с января по июль текущего года экспортировала в Россию 32,7 тыс. тонн вина, что в 1,36 раза меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.
В общей сложности в январе — июле Грузия экспортировала в Россию 32 715,7 тонны вина на сумму $89,6 млн. За первые семь месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 44 655,7 тонн вина на сумму $121,5 млн.
Всего Грузия поставила за границу вина на сумму $145,4 млн — 3,8% всего экспорта товаров. В сравнении с прошлым годом экспорт натуральных вин из Грузии на мировые рынки сократился на 16,6%.
НОВОСТИ
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать