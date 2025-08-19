Экспорт вина из Грузии в РФ с января по июль сократился в 1,4 раза

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия с января по июль текущего года экспортировала в Россию 32,7 тыс. тонн вина, что в 1,36 раза меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В общей сложности в январе — июле Грузия экспортировала в Россию 32 715,7 тонны вина на сумму $89,6 млн. За первые семь месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 44 655,7 тонн вина на сумму $121,5 млн.

Всего Грузия поставила за границу вина на сумму $145,4 млн — 3,8% всего экспорта товаров. В сравнении с прошлым годом экспорт натуральных вин из Грузии на мировые рынки сократился на 16,6%.