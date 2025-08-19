МИД Израиля принял решение назначить Одеда Йосефа послом в РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по назначениям глав диппредставительств израильского МИД приняла решение назначить заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД страны Одеда Йосефа послом Израиля в России. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

«Назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства», — добавили в пресс-службе.