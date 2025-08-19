Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября
14:00 19.08.2025
В Москве стартовал процесс регистрации жителей регионов, которые планируют голосовать в электронном формате на выборах глав субъектов РФ 12–14 сентября. Процесс будет идти на портале «Госуслуги» до 8 сентября. Как сообщает Московская городская избирательная комиссия, в столице РФ откроются 14 экстерриториальных участков для электронного голосования на выборах глав регионов РФ. Для регистрации на голосование будет необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», а также постоянная регистрация в регионе, где будут проводиться выборы главы.
Избиратели смогут проверить доступно ли голосование на экстерриториальном участке в Москве можно в разделе «Профиль» личного кабинета портала. Верифицировать учетную запись с упрощенной или стандартной до подтвержденной можно в центрах госуслуг «Мои документы» и в отделениях «Почты России». Подтвердить личность избиратели также смогут через онлайн-банк или с использованием электронной подписи.
Россияне с одобренной заявкой на голосование на выборах глав регионов в Москве смогут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 8:00 до 20:00. С собой нужно иметь паспорт.
Избирательные участки впервые будут открыты в 12 флагманских центрах госуслуг, размещенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе «Измайлово» и на станции метро «Курская». Избирателей после проверки паспорта отправят к терминалу электронного голосования, посредством которого он сможет сделать выбор с помощью анонимного цифрового бюллетеня.
На всех участках будут установлены системы видеонаблюдения, которые обеспечат непрерывную запись в дни голосования, в том числе и в ночное время. Также на участках смогут присутствовать общественные наблюдатели.
Напомним, Единый день голосования в 2025 году состоится 12-14 сентября. В Москве смогут проголосовать жители таких регионов РФ как Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.
НОВОСТИ
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать