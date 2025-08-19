Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября

14:00

В Москве стартовал процесс регистрации жителей регионов, которые планируют голосовать в электронном формате на выборах глав субъектов РФ 12–14 сентября. Процесс будет идти на портале «Госуслуги» до 8 сентября. Как сообщает Московская городская избирательная комиссия, в столице РФ откроются 14 экстерриториальных участков для электронного голосования на выборах глав регионов РФ. Для регистрации на голосование будет необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», а также постоянная регистрация в регионе, где будут проводиться выборы главы.

Избиратели смогут проверить доступно ли голосование на экстерриториальном участке в Москве можно в разделе «Профиль» личного кабинета портала. Верифицировать учетную запись с упрощенной или стандартной до подтвержденной можно в центрах госуслуг «Мои документы» и в отделениях «Почты России». Подтвердить личность избиратели также смогут через онлайн-банк или с использованием электронной подписи.

Россияне с одобренной заявкой на голосование на выборах глав регионов в Москве смогут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 8:00 до 20:00. С собой нужно иметь паспорт.

Избирательные участки впервые будут открыты в 12 флагманских центрах госуслуг, размещенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе «Измайлово» и на станции метро «Курская». Избирателей после проверки паспорта отправят к терминалу электронного голосования, посредством которого он сможет сделать выбор с помощью анонимного цифрового бюллетеня.

На всех участках будут установлены системы видеонаблюдения, которые обеспечат непрерывную запись в дни голосования, в том числе и в ночное время. Также на участках смогут присутствовать общественные наблюдатели.

Напомним, Единый день голосования в 2025 году состоится 12-14 сентября. В Москве смогут проголосовать жители таких регионов РФ как Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.