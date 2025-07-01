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Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, летчики живы — МО РФ

17:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, оба члена экипажа живы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 13:00 мск в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — сказали в ведомстве.

Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. «По информации с места, оба члена экипажа живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», — добавили там.

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