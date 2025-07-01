Количество школьников на Украине упало до минимума за последние 30 лет

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество школьников на Украине на начало 2024-2025 учебного года оказалось наименьшим за последние 30 лет — всего 3,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (ГСС) Украины, которые приводит портал NGL Media.

Тенденция к уменьшению числа школьников в стране и выезда детей за границу со временем будет только ухудшаться, о чем свидетельствуют социологические опросы, сообщает портал.

Кризисная ситуация наблюдается и в высших учебных заведениях Украины. По данным портала, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние 9 лет — 197 тыс. Это связано с массовым выездом молодежи за границу. В частности, родителей старшеклассников беспокоит возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится около 20 млн пенсионеров, детей и безработных. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.