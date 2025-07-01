Количество школьников на Украине упало до минимума за последние 30 лет
16:32 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество школьников на Украине на начало 2024-2025 учебного года оказалось наименьшим за последние 30 лет — всего 3,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (ГСС) Украины, которые приводит портал NGL Media.
Тенденция к уменьшению числа школьников в стране и выезда детей за границу со временем будет только ухудшаться, о чем свидетельствуют социологические опросы, сообщает портал.
Кризисная ситуация наблюдается и в высших учебных заведениях Украины. По данным портала, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние 9 лет — 197 тыс. Это связано с массовым выездом молодежи за границу. В частности, родителей старшеклассников беспокоит возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится около 20 млн пенсионеров, детей и безработных. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.
НОВОСТИ
- 17:40 01.07.2025
- Суд в Баку арестовал главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»
- 17:12 01.07.2025
- Путин утвердил дополнительные гарантии прав иностранных инвесторов
- 17:00 01.07.2025
- Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, летчики живы — МО РФ
- 16:12 01.07.2025
- С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды — Мишустин
- 16:00 01.07.2025
- Суд огласил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову
- 15:32 01.07.2025
- Задержание Баку журналистов из РФ не соответствует общепринятым нормам — Песков
- 15:12 01.07.2025
- Гражданин РФ погиб при падении параплана в горах Таджикистана — КЧС
- 15:00 01.07.2025
- РФ не затягивает переговоры по Украине — Песков
- 14:32 01.07.2025
- ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» в Сумской области — МО РФ
- 14:12 01.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 365 военнослужащих — Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать