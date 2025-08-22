Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского
17:40 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть, — сказал Трамп. — Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится».
