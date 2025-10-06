0
0
0
НОВОСТИ

Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ

17:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число потребителей табачных изделий, среди которых сигареты, кальяны и жевательный табак, в период с 2000 по 2024 год снизилось, однако каждый пятый взрослый в мире по-прежнему страдает от табачной зависимости. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Число потребителей табака сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году, — говорится в пресс-релизе, посвященном новому докладу организации о тенденциях в сфере потребления табака в период с 2000 по 2024 год. — Тем не менее табак по-прежнему вызывает зависимость у каждого пятого взрослого человека в мире, что приводит к миллионам предотвратимых смертей ежегодно».

В организации отметили, что число людей, употребляющих табак, с 2010 года сократилось на 120 млн, что в относительном выражении составляет 27%.

Доклад основан на результатах более 2 тыс. национальных опросов, которые охватывают 97% населения мира. Он составляется для отслеживания достижения установленной ВОЗ цели по относительному сокращению потребления табака в мире на 30% к 2025 году. По данным организации, текущий прогресс составил 27%, что на 50 млн потребителей меньше запланированного.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.10.2025
Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
0
72
17:00 06.10.2025
Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
0
100
16:32 06.10.2025
Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
0
162
16:12 06.10.2025
Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
0
187
16:00 06.10.2025
Объем ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей — Минфин РФ
0
199
15:32 06.10.2025
Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
0
237
15:13 06.10.2025
Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи
0
229
15:12 06.10.2025
Неработающие россияне должны сами платить взносы в фонд ОМС — Матвиенко
0
281
15:00 06.10.2025
Задуманная Лондоном провокация против РФ также ставит целью дискредитировать Китай — СВР
0
292
14:32 06.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих в зоне СВО
0
291

Возврат к списку