Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ
17:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число потребителей табачных изделий, среди которых сигареты, кальяны и жевательный табак, в период с 2000 по 2024 год снизилось, однако каждый пятый взрослый в мире по-прежнему страдает от табачной зависимости. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Число потребителей табака сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году, — говорится в пресс-релизе, посвященном новому докладу организации о тенденциях в сфере потребления табака в период с 2000 по 2024 год. — Тем не менее табак по-прежнему вызывает зависимость у каждого пятого взрослого человека в мире, что приводит к миллионам предотвратимых смертей ежегодно».
В организации отметили, что число людей, употребляющих табак, с 2010 года сократилось на 120 млн, что в относительном выражении составляет 27%.
Доклад основан на результатах более 2 тыс. национальных опросов, которые охватывают 97% населения мира. Он составляется для отслеживания достижения установленной ВОЗ цели по относительному сокращению потребления табака в мире на 30% к 2025 году. По данным организации, текущий прогресс составил 27%, что на 50 млн потребителей меньше запланированного.
НОВОСТИ
- 17:12 06.10.2025
- Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
- 17:00 06.10.2025
- Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
- 16:32 06.10.2025
- Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
- 16:12 06.10.2025
- Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
- 16:00 06.10.2025
- Объем ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей — Минфин РФ
- 15:32 06.10.2025
- Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
- 15:13 06.10.2025
- Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи
- 15:12 06.10.2025
- Неработающие россияне должны сами платить взносы в фонд ОМС — Матвиенко
- 15:00 06.10.2025
- Задуманная Лондоном провокация против РФ также ставит целью дискредитировать Китай — СВР
- 14:32 06.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать