Зурабишвили готовилась войти во дворец президента в случае успеха путчистов — премьер Грузии
22:40 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом. Об этом заявил в интервью телеканалу «Рустави-2» премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка [оперного певца и политика Пааты] Бурчуладзе, [бывшего генпрокурора Грузии Муртаза] Зоделавы и их друзей (обвиняются в планировании насильственной смены конституционного строя — прим. ТАСС) оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — сказал глава правительства.
