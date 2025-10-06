Иностранцы должны признать свою ответственность за беспорядки в Грузии — глава парламента

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные покровители радикалов должны признаться, что ответственны за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси в день проведения выборов в местные органы власти. Об этом написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в Facebook.

«Примечательно, что никто из иностранных покровителей радикалов до настоящего момента не осудил террористическое нападение на президентский дворец. Однако сейчас только осуждения уже недостаточно. Они должны взять ответственность, так как политические интриги, управляемые извне, довели радикалов в Грузии до государственного переворота», — написал Папуашвили.