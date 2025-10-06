0
0
118
НОВОСТИ

Иностранцы должны признать свою ответственность за беспорядки в Грузии — глава парламента

18:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные покровители радикалов должны признаться, что ответственны за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси в день проведения выборов в местные органы власти. Об этом написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в Facebook.

«Примечательно, что никто из иностранных покровителей радикалов до настоящего момента не осудил террористическое нападение на президентский дворец. Однако сейчас только осуждения уже недостаточно. Они должны взять ответственность, так как политические интриги, управляемые извне, довели радикалов в Грузии до государственного переворота», — написал Папуашвили.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 06.10.2025
Макрон стал хромой уткой, он неспособен навязать свою политику парламенту — The Times
0
60
17:41 06.10.2025
Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тыс. специалистов в год
0
180
17:32 06.10.2025
Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ
0
177
17:12 06.10.2025
Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
0
218
17:00 06.10.2025
Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
0
240
16:32 06.10.2025
Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
0
282
16:12 06.10.2025
Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
0
288
16:00 06.10.2025
Объем ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей — Минфин РФ
0
302
15:32 06.10.2025
Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
0
304
15:13 06.10.2025
Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи
0
291

Возврат к списку