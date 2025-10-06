Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тыс. специалистов в год
17:41 06.10.2025
Центр «Профессии будущего», расположенный на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках, ежегодно будет выпускать 15 тыс. квалифицированных специалистов. Об этом было заявлено в ходе визита мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Обучение первых групп взрослых и студентов колледжей стартовало в центре в сентябре 2025 года. Визит был приурочен ко Дню среднего профессионального образования.
В центре «Профессии будущего» в ОЭЗ «Технополис Москва» взрослые смогут освоить современные профессии, получить новые востребованные навыки или повысить квалификацию максимум за три месяца, а студенты колледжей — пройти практику. По словам Сергея Собянина, сегодня рабочие профессии — критически важная основа экономики и технологического прогресса России. «Развитие среднего профессионального образования и быстрая подготовка кадров — одни из приоритетных задач города», — отметил градоначальник.
В центре размещено более 5000 единиц техники и оборудования расположены на четырех этажах площадью более 9000 кв. м. В нем в 35 цехах-мастерских проводится обучение по 75 востребованным профессиям. Образовательные программы практико-ориентированы, были разработаны при участии ведущих работодателей Москвы и преподаются высококвалифицированными мастерами производственного обучения с большим опытом работы.
«Человек получает несколько смежных специальностей, - заявил Сергей Собянин. - Не только технологии машиностроения, но и возможность работать со станками — оператором, станочником, токарем, фрезеровщиком и так далее. У человека должно быть нескольких специальностей, чтобы, придя в цех, он мог работать на любом оборудовании». Как отметил Вячеслав Володин, эксперимент в рамках которого была проведена в особом порядке итоговая аттестация девятиклассников (среди его участников была Москва), оказался эффективным. «Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, так как до этого депутаты инициировали изменения, внесет нам законодательные инициативы», — констатировал спикер Госдумы.
НОВОСТИ
- 18:40 06.10.2025
- Макрон стал хромой уткой, он неспособен навязать свою политику парламенту — The Times
- 18:00 06.10.2025
- Иностранцы должны признать свою ответственность за беспорядки в Грузии — глава парламента
- 17:32 06.10.2025
- Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ
- 17:12 06.10.2025
- Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
- 17:00 06.10.2025
- Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
- 16:32 06.10.2025
- Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
- 16:12 06.10.2025
- Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
- 16:00 06.10.2025
- Объем ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей — Минфин РФ
- 15:32 06.10.2025
- Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
- 15:13 06.10.2025
- Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать