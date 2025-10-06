Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тыс. специалистов в год

17:41

Центр «Профессии будущего», расположенный на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках, ежегодно будет выпускать 15 тыс. квалифицированных специалистов. Об этом было заявлено в ходе визита мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Обучение первых групп взрослых и студентов колледжей стартовало в центре в сентябре 2025 года. Визит был приурочен ко Дню среднего профессионального образования.

В центре «Профессии будущего» в ОЭЗ «Технополис Москва» взрослые смогут освоить современные профессии, получить новые востребованные навыки или повысить квалификацию максимум за три месяца, а студенты колледжей — пройти практику. По словам Сергея Собянина, сегодня рабочие профессии — критически важная основа экономики и технологического прогресса России. «Развитие среднего профессионального образования и быстрая подготовка кадров — одни из приоритетных задач города», — отметил градоначальник.

В центре размещено более 5000 единиц техники и оборудования расположены на четырех этажах площадью более 9000 кв. м. В нем в 35 цехах-мастерских проводится обучение по 75 востребованным профессиям. Образовательные программы практико-ориентированы, были разработаны при участии ведущих работодателей Москвы и преподаются высококвалифицированными мастерами производственного обучения с большим опытом работы.

«Человек получает несколько смежных специальностей, - заявил Сергей Собянин. - Не только технологии машиностроения, но и возможность работать со станками — оператором, станочником, токарем, фрезеровщиком и так далее. У человека должно быть нескольких специальностей, чтобы, придя в цех, он мог работать на любом оборудовании». Как отметил Вячеслав Володин, эксперимент в рамках которого была проведена в особом порядке итоговая аттестация девятиклассников (среди его участников была Москва), оказался эффективным. «Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, так как до этого депутаты инициировали изменения, внесет нам законодательные инициативы», — констатировал спикер Госдумы.