Производительность труда нельзя поднять без повышения квалификации — Володин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост производительности труда нельзя обеспечить без повышения квалификации и качественной подготовки профессиональных рабочих кадров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения «Профессии будущего» в Москве.

«Без повышения квалификации профессиональных рабочих кадров, без их качественной подготовки нам не увеличить производительность труда. А рост производительности труда напрямую влияет на рост экономики», — сказал Володин.

По его словам, эксперимент с особым порядком проведения итоговой аттестации девятиклассников, среди участников которого была и Москва, показал свою эффективность. Володин подчеркнул, что наработана практика, которую надо всесторонне изучить и дать возможность присоединиться к пилотному проекту другим регионам. «Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, так как до этого депутаты инициировали изменения, внесет нам законодательные инициативы», — добавил он.