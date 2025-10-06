0
0
171
НОВОСТИ

Производительность труда нельзя поднять без повышения квалификации — Володин

19:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост производительности труда нельзя обеспечить без повышения квалификации и качественной подготовки профессиональных рабочих кадров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения «Профессии будущего» в Москве.

«Без повышения квалификации профессиональных рабочих кадров, без их качественной подготовки нам не увеличить производительность труда. А рост производительности труда напрямую влияет на рост экономики», — сказал Володин.

По его словам, эксперимент с особым порядком проведения итоговой аттестации девятиклассников, среди участников которого была и Москва, показал свою эффективность. Володин подчеркнул, что наработана практика, которую надо всесторонне изучить и дать возможность присоединиться к пилотному проекту другим регионам. «Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, так как до этого депутаты инициировали изменения, внесет нам законодательные инициативы», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 06.10.2025
Путин присвоил генпрокурору Гуцану чин действительного госсоветника юстиции
0
0
20:00 06.10.2025
Три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени
0
109
18:40 06.10.2025
Макрон стал хромой уткой, он неспособен навязать свою политику парламенту — The Times
0
224
18:00 06.10.2025
Иностранцы должны признать свою ответственность за беспорядки в Грузии — глава парламента
0
299
17:41 06.10.2025
Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тыс. специалистов в год
0
300
17:32 06.10.2025
Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ
0
288
17:12 06.10.2025
Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
0
354
17:00 06.10.2025
Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
0
338
16:32 06.10.2025
Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
0
371
16:12 06.10.2025
Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
0
370

Возврат к списку