Путин присвоил генпрокурору Гуцану чин действительного госсоветника юстиции
20:40 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин присвоил генеральному прокурору РФ Александру Гуцану чин действительного государственного советника юстиции. Указ опубликован.
Чин соответствует воинскому званию генерала армии.
