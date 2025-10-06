0
НОВОСТИ

Путин присвоил генпрокурору Гуцану чин действительного госсоветника юстиции

20:40 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному прокурору РФ Александру Гуцану чин действительного государственного советника юстиции. Указ опубликован.

Чин соответствует воинскому званию генерала армии.

