Три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени, пострадавших нет. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.