0
0
109
НОВОСТИ

Три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени

20:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени, пострадавших нет. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 06.10.2025
Путин присвоил генпрокурору Гуцану чин действительного госсоветника юстиции
0
0
19:20 06.10.2025
Производительность труда нельзя поднять без повышения квалификации — Володин
0
171
18:40 06.10.2025
Макрон стал хромой уткой, он неспособен навязать свою политику парламенту — The Times
0
224
18:00 06.10.2025
Иностранцы должны признать свою ответственность за беспорядки в Грузии — глава парламента
0
299
17:41 06.10.2025
Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тыс. специалистов в год
0
300
17:32 06.10.2025
Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ
0
288
17:12 06.10.2025
Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
0
354
17:00 06.10.2025
Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
0
338
16:32 06.10.2025
Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
0
371
16:12 06.10.2025
Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
0
370

Возврат к списку