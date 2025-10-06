Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа», — сказано в сообщении.

«Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания», — отмечается в сообщении российской стороны.

«Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот», — говорится в пресс-релизе.