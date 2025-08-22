0
РФ уже собрала более 85 млн т зерна

16:12 22.08.2025 Источник: Интерфакс

Россия к настоящему времени собрала более 85 млн тонн зерна, в том числе более 64 млн тонн пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе в пятницу.

"Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 млн тонн зерна, из которых более 64 млн тонн - это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности", - сказал он.

"При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 млн тонн", - заявил вице-премьер.

