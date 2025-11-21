На AI Journey подписаны меморандумы о поддержке Кодекса этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке

20:03

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») подписаны меморандумы о намерении содействовать использованию Кодекса этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке. К кодексу присоединились 11 ключевых участников рынка: Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Московская биржа, ВСК, Дом.РФ, МКБ, ВЭБ.РФ и Капитал Лайф Страхование.

Кодекс подготовлен Банком России по итогам консультаций с отраслевым клубом «ИИ в финансовой отрасли», созданным Альянсом в сфере ИИ и Ассоциацией ФинТех. В профессиональном сообществе уверены, что документ поможет сформировать доверие, прозрачность и ответственность при создании и использовании ИИ в финансах.

При участии Банка России будет создана рабочая группа по этике в сфере ИИ на финансовом рынке, которая займётся сбором и анализом кейсов ответственного использования искусственного интеллекта. Участники группы выпустят практическое приложение к кодексу — кейсбук лучших практик, примеров и подходов этичного внедрения ИИ в финансовой сфере.

«Кодекс стал первым шагом к формированию зрелой культуры ответственного применения ИИ в финансовом секторе, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта. – Подписание меморандумов показывает готовность рынка не просто декларировать ценности, а работать над их практическим воплощением. Чем больше компаний будут следовать единым принципам и делиться опытом, тем быстрее мы создадим пространство доверия и повысим устойчивость и технологичность всей экосистемы».

«Мы приветствуем намерение участников рынка содействовать применению кодекса этики и участвовать в подготовке лучших практик, – сказала Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Банка России. – Сборник даст возможность увидеть, как финансовые организации заботятся об ответственном внедрении ИИ и как можно эффективно следовать рекомендациям кодекса на практике. Уверена, что эта инициатива будет способствовать дальнейшему внедрению ИИ на рынке и росту доверия к новым технологиям. Об этом мы говорим и в нашем новом докладе для общественных консультаций».