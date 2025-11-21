0
0
57
НОВОСТИ

Спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов вырос в 8 раз

20:04 21.11.2025

В России растёт спрос на расшифровку результатов лабораторных анализов с помощью искусственного интеллекта. Такая функция AI-помощника в мобильном приложении медицинской компании СберЗдоровье (входит в Индустрию здоровья Сбера) становится всё более популярной среди пациентов. Об этом сообщили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

При получении результатов анализов пользователи могут сразу же интерпретировать их с помощью AI-помощника и получить персональный план дальнейших действий.

За последние полгода, с мая по октябрь 2025 года, количество запросов на интерпретацию показателей лабораторных исследований выросло более чем в 8 раз. За этот же период доля пользователей, которые обратились к AI-помощнику за составлением плана действий, увеличилась с 4% до 41%.

Чаще всего пользователи просят интерпретировать гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО), показатели обмена железа и общий анализ крови (ферритин, гемоглобин, железо), липидный профиль (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), витамины (D, B12) и показатели функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин).

«Технологии помогают заботиться о здоровье, позволяя людям разобраться в своих анализах, понять, на что обратить внимание, и подготовиться к последующей обязательной консультации с врачом, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – Наш ИИ-помощник берёт на себя рутину — расшифровку числовых показателей — и превращает сложные данные в простые рекомендации, что снижает тревожность и помогает сфокусироваться на главном. Мы продолжаем развивать сервис, чтобы сделать его ещё точнее и полезнее для каждого».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 21.11.2025
Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом и Дрисколлом
0
0
20:03 21.11.2025
На AI Journey подписаны меморандумы о поддержке Кодекса этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке
0
58
19:40 21.11.2025
Гутерриш сообщил, что ООН не получала от США мирного плана по Украине
0
114
19:25 21.11.2025
Украина должна принять план США по урегулированию к 27 ноября - Трамп
0
139
18:50 21.11.2025
США не дает Украине гарантий военной помощи в рамках мирного плана - СМИ
0
198
17:40 21.11.2025
Украине грозит военный бунт, если Киев согласится на мирный план США — эксперт
0
307
17:12 21.11.2025
Жители Индии стали крупнейшими в мире потребителями данных интернета — СМИ
0
314
17:00 21.11.2025
США пригрозили Киеву прекратить поставки оружия в случае отказа от мирного плана — Reuters
0
366
16:32 21.11.2025
Кремль не будет вести переговоры по Украине в «мегафонном» режиме — Песков
0
396
16:25 21.11.2025
ИИ-решения, созданные в рамках программы «ИИ Сахалин», представлены на конференции AI Journey
0
318

Возврат к списку