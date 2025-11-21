Спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов вырос в 8 раз
20:04 21.11.2025
В России растёт спрос на расшифровку результатов лабораторных анализов с помощью искусственного интеллекта. Такая функция AI-помощника в мобильном приложении медицинской компании СберЗдоровье (входит в Индустрию здоровья Сбера) становится всё более популярной среди пациентов. Об этом сообщили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
При получении результатов анализов пользователи могут сразу же интерпретировать их с помощью AI-помощника и получить персональный план дальнейших действий.
За последние полгода, с мая по октябрь 2025 года, количество запросов на интерпретацию показателей лабораторных исследований выросло более чем в 8 раз. За этот же период доля пользователей, которые обратились к AI-помощнику за составлением плана действий, увеличилась с 4% до 41%.
Чаще всего пользователи просят интерпретировать гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО), показатели обмена железа и общий анализ крови (ферритин, гемоглобин, железо), липидный профиль (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), витамины (D, B12) и показатели функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин).
«Технологии помогают заботиться о здоровье, позволяя людям разобраться в своих анализах, понять, на что обратить внимание, и подготовиться к последующей обязательной консультации с врачом, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – Наш ИИ-помощник берёт на себя рутину — расшифровку числовых показателей — и превращает сложные данные в простые рекомендации, что снижает тревожность и помогает сфокусироваться на главном. Мы продолжаем развивать сервис, чтобы сделать его ещё точнее и полезнее для каждого».
