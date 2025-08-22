Глава МИД Венгрии рассказал, сколько может уйти времени на восстановление нефтепровода «Дружба» после атаки ВСУ

18:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия делает все возможное для скорейшего восстановления нефтепровода «Дружба», пострадавшего от украинского ракетного удара, но его ремонт займет не менее пяти дней. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

По словам главы МИД, они «рассмотрели технические последствия нападения». «Сейчас они гораздо серьезнее, чем прежде, поскольку во время этой атаки украинцы использовали не только беспилотники, но и ракеты. Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).