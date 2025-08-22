0
НОВОСТИ

США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, признал Рютте

17:00 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Венгрия полностью исключают членство Украины в НАТО, но блок будет делать все, чтобы ВСУ были «максимально совместимы с НАТО». Об этом генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении, организации и подготовке ВСУ.

