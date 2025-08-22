США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, признал Рютте
17:00 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Венгрия полностью исключают членство Украины в НАТО, но блок будет делать все, чтобы ВСУ были «максимально совместимы с НАТО». Об этом генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО», — сказал генсек.
Он подчеркнул, что речь идет о вооружении, организации и подготовке ВСУ.
НОВОСТИ
- 16:45 22.08.2025
- В Сбере рассказали, как цифровые технологии и инфраструктурные проекты меняют карту будущего России
- 16:32 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву
- 16:12 22.08.2025
- РФ уже собрала более 85 млн т зерна
- 16:00 22.08.2025
- Украина не должна стать «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию — Лукашенко
- 15:32 22.08.2025
- ФБР проводит обыски в доме бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона — NYP
- 15:12 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что общество не поддержит помилование заключенных, кто «жгли и взрывали»
- 15:00 22.08.2025
- Житель Севастополя осужден на 14 лет за передачу Украине данных об объектах ВС РФ
- 14:32 22.08.2025
- Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
- 14:12 22.08.2025
- Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
- 14:00 22.08.2025
- Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать