В Сбере рассказали, как цифровые технологии и инфраструктурные проекты меняют карту будущего России
16:45 22.08.2025
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в пермском форуме развития «Города будущего».
На полях форума он назвал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург катализатором долгосрочного экономического роста.
«ВСМ – беспрецедентный для России проект. Помимо рабочих мест, проект даст долгосрочный социальный эффект: улучшение транспортной доступности откроет жителям регионов больше возможностей для получения образования, медицинских услуг и участия в культурной жизни страны. Это повысит качество жизни и сократит разрыв в уровне развития между столицами и регионами», – отметил Александр Ведяхин.
«Это самая большая концессия, с какой стороны ни посмотри, в истории Российской Федерации. И по количеству денег, и по количеству участников. Под документацией для ее финансирования было поставлено примерно 1000 подписей, – добавил он. – В проекте ВСМ строители будут опираться на отечественные разработки с учетом зарубежного опыта – в частности, Китая. Риски возможного усиления санкций не выглядят критическими и даже ослабление санкций вряд ли существенно повлияет на скорость строительства. Проект будет реализовываться со значительным акцентом на импортозамещение технологий и дальнейшее совершенствование именно отечественного опыта».
Александр Ведяхин рассказал также о роли искусственного интеллекта (ИИ) в создании «города будущего» и его влиянии на экономику региона.
«При активном внедрении ИИ прирост ВРП Пермского края в 2030 году составит 181,3 млрд руб. Сильнее всего внедрение ИИ отразится на обрабатывающем производстве - 64,7 млрд руб, добыче полезных ископаемых - 52,9 млрд руб. и торговле - 15,7 млрд руб.», – отметил Александр Ведяхин.
