Украина не должна стать «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию — Лукашенко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Минск будут настаивать, чтобы Украина не стала «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию в будущем. Об этом заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии на Украине или ограничениях на объемы ее вооружений, то это не значит, что в будущем «не мытьем, так катанием» ситуация не изменится. «Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они [Украина] не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем», — приводит слова президента агентство БелТА.

Касаясь темы предоставления Украине гарантий безопасности, он отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. «Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно», — подчеркнул Лукашенко. Относительно возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Белоруссии, Лукашенко сказал: «Подключимся. Но не рвемся туда».