Украина не должна стать «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию — Лукашенко
16:00 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Минск будут настаивать, чтобы Украина не стала «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию в будущем. Об этом заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.
По его мнению, даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии на Украине или ограничениях на объемы ее вооружений, то это не значит, что в будущем «не мытьем, так катанием» ситуация не изменится. «Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они [Украина] не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем», — приводит слова президента агентство БелТА.
Касаясь темы предоставления Украине гарантий безопасности, он отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. «Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно», — подчеркнул Лукашенко. Относительно возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Белоруссии, Лукашенко сказал: «Подключимся. Но не рвемся туда».
НОВОСТИ
- 17:00 22.08.2025
- США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, признал Рютте
- 16:45 22.08.2025
- В Сбере рассказали, как цифровые технологии и инфраструктурные проекты меняют карту будущего России
- 16:32 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву
- 16:12 22.08.2025
- РФ уже собрала более 85 млн т зерна
- 15:32 22.08.2025
- ФБР проводит обыски в доме бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона — NYP
- 15:12 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что общество не поддержит помилование заключенных, кто «жгли и взрывали»
- 15:00 22.08.2025
- Житель Севастополя осужден на 14 лет за передачу Украине данных об объектах ВС РФ
- 14:32 22.08.2025
- Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
- 14:12 22.08.2025
- Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
- 14:00 22.08.2025
- Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать