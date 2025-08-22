ФБР проводит обыски в доме бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона — NYP

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят обыски в доме бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в городе Бетесда в штате Мэриленд. Об этом неназванный представитель Белого дома сообщил газете New York Post (NYP).

По информации американского чиновника высокого ранга, расследование касается секретных документов и было начато «несколько лет назад», но администрация бывшего президента США Джо Байдена прекратила его «по политическим мотивам».