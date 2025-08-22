Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался нанести удар из ракетного комплекса «Орешник» по правительственным объектам Украины в Киеве. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Путин сказал: „Ни в коем случае“, — рассказал Лукашенко журналистам. — Если бы бахнули „Орешником“ по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось».

По его словам, у российской стороны была возможность применить комплекс по более чувствительным для киевского режима объектам, но этого не было сделано, потому что Россия в целом настроена на мирное урегулирование. «После того, как они [ВС РФ] „Орешником“ нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8-10 этажей и где они [украинцы] могли что-то производить, украинцы поняли: беда. Могут же бабахнуть и по Банковой (улице в центре Киева, где расположены правительственные объекты — прим. ТАСС)», — поделился белорусский лидер.