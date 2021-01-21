Поручение президента по строительству развязки в Химках выполнено
13:57 21.01.2021
Поручение президента России Владимира Путина ускорить работы по строительству транспортной развязки в городе Химки Московской области выполнено, о сроках открытия участка будет объявлено позже. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Песков напомнил о поручении президента министру транспорта РФ и губернатору Подмосковья по поводу строительства развязки. Это произошло после того, как глава государства в апреле 2019 года посетил завод «Энергомаш», и тогда один из рабочих пожаловался, что добираться до работы тяжело.
После того визита было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. В октябре 2019 года Путин на встрече с Андреем Воробьёвым говорил о необходимости ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку.
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